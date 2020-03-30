На градообразующем предприятии Сегежи произошел пожар

Сегодня, 30 марта, пожарные потушили возгорание на крупном предприятии Сегежи - целлюлозно-бумажном комбинате. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Карелии.

В тушении возгорания участвовали как пожарно-спасательные подразделения Сегежского района (19 человек и 4 единицы техники), так и ДПК АО «Сегежский ЦБК» (1 человек, 1 единица техники), сообщается в сводке.

Совместными усилиями в 11:50 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших, причине возгорания и нанесенном ущербе уточняется.