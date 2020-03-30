Жесткое ДТП произошло на улице Чапаева в Петрозаводске

Жесткое ДТП произошло в воскресенье, 29 марта, на улице Чапаева в карельской столице. Два легковых автомобиля столкнулись на пустой дороге в 14:53. Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Судя по кадрам, легковой автомобиль – вроде как «Тойота» – ехал вниз по улице Чапаева в сторону улицы Шотмана и остановился на красный сигнал светофора на пересечение с улицей Муезерской. В это время в него на большой скорости въехал «Рено Логан».

Судя по кадрам, все участники аварии остались живы, но кто-то из них получил травмы, так как на место аварии приехали два автомобиля скорой помощи. Для ликвидации последствий аварии привлекались пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (6 чел., 2 ед. техники).