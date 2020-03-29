Автоинспекторы отлавливали большегрузы в районах Карелии

На дорогах Карелии проходит профилактическое мероприятие «Лес». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД. Сотрудники ДПС провели проверку большегрузного транспорта в Сортавальском и Кондопожском районах.

В Кондопожском районе на 496 км автодороги Кола водитель лесовоза привлечен к административной ответственности по статье 12.21.1. часть 6 Кодекса «Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства».

Нарушение влечет штраф на водителя в размере от семи тысяч до десяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев; на должностных лиц, ответственных за перевозку, - от сорока пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

С начала года в отношении водителей большегрузных автомобилей составлено свыше 3160 административных материалов.

Госавтоинспекция Карелии напоминает водителям грузового транспорта о необходимости соблюдать требования правил дорожного движения, не создавать аварийно опасные ситуации и не допускать разрушения автомобильных дорог.