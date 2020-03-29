29 марта 2020, 15:02
Петрозаводчанин стал жертвой мошенников в сети
Злоумышленник выманил у молодого человека крупную сумму. Полиция ведет проверку
Петрозаводчанин отдал мошенникам в интернете серьезную сумму, сообщает пресс-служба МВД.
В середине марта мужчина пытался купить в Интернете колесные диски для автомобиля. Нашел объявление о продаже дисков в одной из социальных сетей. Он связался с продавцом, чтобы уточнить детали сделки. Тот попросил перевести 25 500 рублей.
Как только деньги за товар были перечислены, связь с автором объявления прервалась. Он заблокировал аккаунт и удалил всю переписку.
Потерпевший понял, что его обманули, и обратился в полицию. В настоящее время по его заявлению проводится проверка.