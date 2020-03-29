Разыскивается женщина, укравшая деньги с чужой банковской карты

Полиция просит помощи в установлении личности женщины, причастной к совершению кражи денег с утерянной банковской карты.

Как сообщает пресс-служба МВД, на прошлой неделе жительница петрозаводска обнаружила отсутствие банковской карты. Выяснилось, что со счета списано 23 000 рублей.

Камера наблюдения запечатлела женщину, которая может быть причастна к снятию чужих денег. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску устанавливают ее личность (смотрим видео ниже).

Любую информацию о разыскиваемой просят сообщать по телефонам: +7-911-426-81-77, +7-960-213-80-73. Конфиденциальность гарантируется.