SOS звучит из карельской деревни

Старинная карельская деревня Большие Горы в Олонецком Районе оказалась полностью отрезанной от мира. Как сообщают в соцсети местные жители, в деревне нет ни дороги, ни мобильной связи, ни продуктов первой необходимости, ни медицинской помощи.

Единственная дорога, ведущая в деревню, разбита лесовозами. По свидетельству очевидцев, более десятка лесовозов с прицепами, полностью нагруженные лесом, проехали по дороге в деревне и дороге Кинелахта-Видлица. Образовалась колея, по которой ни одна машина в деревню не может заехать. Большегорцы сидят без продуктов питания.

Сложно по этой дороге проехать и скорой помощи. Больше недели отключена мобильная связь. Большегорцы не могут звонить своим родственникам и друзьям.

Большегорцы обращаются к Главе Республики Артуру Парфенчикову с просьбой принять экстренные и исчерпающие меры по обеспечению жизнедеятельности жителей деревни Большие Горы, ремонту дороги Видлица-Кинелахта и в самой деревне для проезда транспорта, восстановлению мобильной связи и обеспечению выездной торговли.