Пожарные спасатели выезжали на пожары и ДТП

Вчера во второй половине дня пожарно-спасательные подразделения Карелии привлекались не только для ликвидации возгораний, но на на дорожно-транспортное происшествие, сообает МЧС по Республике Карелия.

В Суоярвском районе для тушения пожара в неиспользуемом строении на улице Победы. Пять пожарных спасателей и две единицы техники оперативно ликвидировали пожар, пострадавших нет.

А вот в Петрозаводске пожарно-спасательное подразделение г. Петрозаводска (4 чел., 1 ед. техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (наезд автомобиля на препятствие) на ул. Ровио у д. 32.

Информация о пострадавших уточняется.