29 марта 2020, 09:03
Пожарные спасатели выезжали на пожары и ДТП
В Суоярвском районе и в Петрозаводске потребовалась помощь профессиональных спасателей
Вчера во второй половине дня пожарно-спасательные подразделения Карелии привлекались не только для ликвидации возгораний, но на на дорожно-транспортное происшествие, сообает МЧС по Республике Карелия.
В Суоярвском районе для тушения пожара в неиспользуемом строении на улице Победы. Пять пожарных спасателей и две единицы техники оперативно ликвидировали пожар, пострадавших нет.
А вот в Петрозаводске пожарно-спасательное подразделение г. Петрозаводска (4 чел., 1 ед. техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (наезд автомобиля на препятствие) на ул. Ровио у д. 32.
Информация о пострадавших уточняется.