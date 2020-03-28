Поведение жителей Карелии в сауне потребовало вмешательства Росгвардии
Двое жителей Карелии, находясь в одной из петрозаводских саун, переборщили с алкоголем и испортили отдых другим отдыхающим. Пришлось вызывать вневедомственную охрану.
Как рассказали в Управлении Росгвардии по Республике Карелия, ЧП произошло в сауне, расположенной недалеко от железнодорожного вокзала. Администратор сообщила группе задержания, что в числе посетителей заведения есть двое граждан, которые мешают отдыхать другим гостям.
Под действием алкоголя правонарушители не ориентировались в пространстве, использовали нецензурные выражения и вели себя вызывающе – при этом на просьбы уйти не реагировали.
При установлении личностей выяснилось, что оба гражданина зарегистрированы в Шелтозере. Одному из них 20 лет, другому – 26.
Нарушители общественного порядка задержаны и переданы сотрудникам полиции.