28 марта 2020, 14:33
Происшествия

Серьезное ДТП произошло в Петрозаводске на Кукковке

Авария на перекрестке улиц Ровио и Сортавальской попала в объективы камеры

Сегодня в 12.39 в карельской столице случилось серьезное ДТП. На перекрестке улиц Ровио и Сортавальской столкнулись «Тойота Ярис» и «Форд Фокус».

Момент столкновения запечатлели камеры «Сампо».

Судя по видео, водитель «Тойоты» не предоставил преимущество при повороте автомобилю, двигающемуся прямо.

Информация о пострадавших уточняется.

Фото: «Петрозаводск говорит»

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