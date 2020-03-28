28 марта 2020, 14:33
Серьезное ДТП произошло в Петрозаводске на Кукковке
Авария на перекрестке улиц Ровио и Сортавальской попала в объективы камеры
Сегодня в 12.39 в карельской столице случилось серьезное ДТП. На перекрестке улиц Ровио и Сортавальской столкнулись «Тойота Ярис» и «Форд Фокус».
Момент столкновения запечатлели камеры «Сампо».
Судя по видео, водитель «Тойоты» не предоставил преимущество при повороте автомобилю, двигающемуся прямо.
Информация о пострадавших уточняется.
Фото: «Петрозаводск говорит»