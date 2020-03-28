Серьезное ДТП произошло в Петрозаводске на Кукковке

Сегодня в 12.39 в карельской столице случилось серьезное ДТП. На перекрестке улиц Ровио и Сортавальской столкнулись «Тойота Ярис» и «Форд Фокус».

Момент столкновения запечатлели камеры «Сампо».

Судя по видео, водитель «Тойоты» не предоставил преимущество при повороте автомобилю, двигающемуся прямо.

Информация о пострадавших уточняется.

Фото: «Петрозаводск говорит»