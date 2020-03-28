28 марта 2020, 09:55
На дорогах Карелии с начала года погибли восемь человек
Самые частые причины ДТП – нарушение скоростного режима и выезд на встречку
С начала этого года на дорогах Карелии произошло 137 дорожных происшествий, в результате которых погибли 8 человек и 176 получили различные травмы. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Карелии.
По данным ведомства, нарушение скоростного режима и выезд на полосу встречного движения являются наиболее частыми причинами совершения ДТП.
С начала года на карельских дорогах, в том числе на федеральных, зафиксировано свыше 58 000 нарушений скоростного режима и 490 нарушений при выполнении маневра обгона с выездом на полосу встречного движения.
Госавтоинспекция Карелии призывает водителей неукоснительно соблюдать скоростной режим, требования дорожных знаков и разметки, быть предельно внимательными при выполнении любых маневров.
Фото: Fotokto.ru