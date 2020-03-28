На дорогах Карелии с начала года погибли восемь человек

С начала этого года на дорогах Карелии произошло 137 дорожных происшествий, в результате которых погибли 8 человек и 176 получили различные травмы. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

По данным ведомства, нарушение скоростного режима и выезд на полосу встречного движения являются наиболее частыми причинами совершения ДТП.

С начала года на карельских дорогах, в том числе на федеральных, зафиксировано свыше 58 000 нарушений скоростного режима и 490 нарушений при выполнении маневра обгона с выездом на полосу встречного движения.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей неукоснительно соблюдать скоростной режим, требования дорожных знаков и разметки, быть предельно внимательными при выполнении любых маневров.

Фото: Fotokto.ru