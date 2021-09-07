290 осужденных в карельских колониях начали осваивать новые профессии

Первые группы осужденных начали заниматься в профессиональных образовательных учреждениях при исправительных колониях Карелии. В пресс-службе УФСИН РФ по республике сообщили, что учатся порядка 290 человек.

Они осваивают начальные навыки профессионального мастерства под руководством опытных преподавателей. Обучение организовано по специальностям, которые в том числе востребованы и на рынке труда в регионе, а не только в самих колониях.

В частности, осужденных учат на операторов швейного оборудования, рамщиков, поваров, пекарей, распиловщиков камня, стропальщиков, слесарей по ремонту автомобилей, мастеров столярного и мебельного производства.

Обучение проходит в течение 2-10 месяцев. По окончании при успешной сдаче квалификационных экзаменов выдают свидетельства государственного образца. После освобождения они позволят быстрее найти работу.

В училищах в течение года пройдут дополнительные набор в группы с короткими сроками обучения. Необходимую специальность планируют дать более 500 осужденным. // Фото: amic.ru