26 февраля: главные видео, фото и новости дня

– Запах газа переполошил жильцов дома в Петрозаводске. Перепуганные жильцы подняли на ноги экстренные службы, сообщив о вероятной утечке.

– Руководство аэропорта «Петрозаводск» подало в отставку. Генеральный директор и заместитель генерального директора БУ РК «Аэропорт Петрозаводск» покинули свои должности 25 февраля.

– Водитель иномарки сбил пешехода в центре Петрозаводска. Молодой человек пересекал проезжую часть в неустановленном месте и попал под машину: юноша пострадал.

– ГИБДД предупредила о неблагоприятных дорожных условиях в Карелии. На дорогах республики может образоваться снежный налет, рассказали в Госавтоинспекции.

– Схема движения транспорта изменится в Петрозаводске. Улицу Лежневую перекроют из-за работ на теплосетях.

– Доску в память о погибшем в Чечне десантнике открыли в Карелии. В августе в Петрозаводске на улице Дениса Тимашова планируется открытие бюста погибшего солдата.