Водитель иномарки сбил пешехода в центре Петрозаводска

Очередное ДТП произошло вчера, 25 февраля, в Петрозаводске: водитель иномарки «Ниссан Максима» сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Дорожный инцидент произошел в 16.27 на Студенческом переулке.

Пешеход 1999 года рождения был госпитализирован в БСМП, сообщается в сводке ЕДДС.

Сообщение о другом дорожном происшествии появилось в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии». Агрессивный мужчина, разгуливающий по проезжей части, подошел к автомобилю петрозаводчанки и разбил лобовое стекло: женщина ищет очевидцев произошедшего.