Частный дом в районе Карелии сгорел из-за печки

Вчера, 25 февраля, поздним вечером в 22 часа 20 минут на пульт Единой службы спасения-01 Пряжинского района поступило сообщение о том, что в деревне Кишкойла горит одноэтажный деревянный частный дом.

По тревоге к месту происшествия выехали пожарные из поселка Эссойла и села Ведлозеро. Когда преодолев значительное расстояние, первые пожарные стали подъезжать к месту вызова, то их уже встречали всполохи пламени, вспарывающее ночное небо.

Установив мотопомпу на озеро, расположенное в 140 метра от места происшествия, пожарные приступили к ликвидации пожара. Пятерым борцам с огнем пришлось приложить немало усилий, чтобы обуздать пламя.

В результате пожара деревянное строение было значительно повреждено огнем.

По предварительным данным специалистов частный дом сгорел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Сейчас по инциденту проводится проверка. Материальный ущерб устанавливается.