Запах газа переполошил жильцов дома в Петрозаводске

Вчера, 25 февраля, в 12 часов 29 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступил звонок: в одном из домов на Октябрьском проспекте жители почувствовали в подъезде запах бытового газа.

На место происшествия сразу выехало несколько пожарных. В ходе обследования, утечка газа была обнаружена в одной из квартир. До приезда бригады «04», газ в квартире был перекрыт, помещения, и подъезд были проветрены.

В ночь с понедельника, 17 февраля, на вторник, 18 февраля, специалисты Единой дежурно-диспетчерской службы дважды за час выезжали по звонкам об утечках газа в Петрозаводске. Об этом сообщил сайт ЕДДС.