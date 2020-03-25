25 марта: главные видео, фото и новости дня

– Приставы потребовали продавцов покинуть «Невский пассаж». Арендаторы, по требованию приставов, должны покинуть занимаемые помещения в пристройке к жилому дому на Невского до 8 апреля.

– В Карелии более 650 человек отправлены на самокарантин по коронавирусу. В стационаре под наблюдением врачей находятся 34 человека, рассказал глава Карелии.

– Ночной поезд из Петрозаводска до Санкт-Петербурга отменен. РЖД вводит временные ограничения на движения поездов из-за коронавирусной инфекции.

– Стало известно, по чьей вине погибли три человека на пожаре в Карелии. Карельский следком продолжает расследование трагедии, которая произошла в Спасской Губе в Кондопожском районе.

– Стало известно, где будет работать уволившаяся из мэрии Мизинкова. Руководитель городского комитета ЖКХ уволилась из администрации 17 марта.

– Почта готова доставлять жителям Карелии еду и лекарства на дом. Почтовые отделения сокращают время работы и призывают клиентов переходить на бесконтактное взаимодействие.

– В Москве умерли два пациента с коронавирусом. Врачи определили у пожилых людей заражение коронавирусной инфекцией еще при их жизни.

– В Карелии найдена 16-летняя девушка, пропавшая три недели назад. Полиция заявила об отсутствии криминала в исчезновении подростка.

– Москвичи и петербуржцы собираются переждать пандемию в Карелии. Среди жителей мегаполисов растет спрос на длительное проживание на турбазах республики.