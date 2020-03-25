Москвичи и петербуржцы собираются переждать пандемию в Карелии

На фоне пандемии коронавируса турфирмы Карелии начали получать большое количество заявок от жителей Москвы и Санкт-Петербуога на длительное проживание в нашей республике. Об этом на сегодняшнем брифинге в правительстве РК рассказал вице-премьер Дмитрий Родионов.

По мнению чиновника карельского правительства, в нынешних условиях пандемии коронавируса есть смысл переориентировать туристический поток. За счет туристов из столичных регионов карельский турбизнес может возместить потери, связанные с отсутствием гостей из других стран.

Как считает Дмитрий Родионов, в первую очередь, желание гостей из мегаполисов ехать в Карелию связано с тем, что в республике до сих пор не зарегистрировано случаев коронавирусной инфекции, тогда как в Москве и Петербурге их десятки и сотни.

Отметим, что в российском сериале «Эпидемия» описана история массового бегства людей из Москвы в Карелию из-за начавшейся эпидемии некого заболевания.