Стало известно, по чьей вине погибли три человека на пожаре в Карелии

Следком Карелии предъявил обвинение 44-летней женщине ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам), сообщает сайт ведомства.

По версии следствия, обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обронила непотушенную сигарету в подъезде деревянного многоквартирного дома в селе Спасская Губа Кондопожского района. В результате в доме произошел пожар, в котором погибли мужчина и две женщины.

«В настоящее время по делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается»,

– говорится в сообщение следком.

Напомним, пожар произошел в деревянном доме в Спасской Губе 1 марта. На месте ЧП были обнаружены тела 45-летнего мужчины и двух 64-летних женщин, проживавших в доме.