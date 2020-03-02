Два человека погибли при пожаре в Кондопожском районе

Серьезный пожар произошел в минувшее воскресенье в поселке Спасская Губа в Кондопожском районе.

Как сообщил нашему изданию источник близкий к спасательным службам, на пожаре в жилом доме погибли два человека. В произошедшей трагедии будут разбираться следователи.

По сообщению пресс-службы МЧС по Карелии, 1 марта в 20:06 пожарно-спасательные подразделения Кондопожского района привлекались для ликвидации пожара в доме на улице Советская. В 22:43 пожар был ликвидирован.