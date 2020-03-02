02 марта 2020, 09:33
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в Кондопожском районе

На тушение огня в жилом доме в поселке Спасская Губа потребовалось более двух часов

Серьезный пожар произошел в минувшее воскресенье в поселке Спасская Губа в Кондопожском районе. 

Как сообщил нашему изданию источник близкий к спасательным службам, на пожаре в жилом доме погибли два человека. В произошедшей трагедии будут разбираться следователи. 

По сообщению пресс-службы МЧС по Карелии, 1 марта в 20:06 пожарно-спасательные подразделения Кондопожского района привлекались для ликвидации пожара в доме на улице Советская. В 22:43 пожар был ликвидирован.

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пожар
спасская губа
жилой дом
новости Карелии