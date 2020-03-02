02 марта 2020, 09:08
Водителя госпитализировали после ДТП с лесовозом на севере Карелии
Авария с участием легкового автомобиля и лесовоза произошла накануне утром в Беломорском районе на дороге Пушной - Н. Машезеро
Авария с участием легкового автомобиля и лесовоза произошла 1 марта в Беломорском районе на дороге Пушной - Н. Машезеро.
По сообщению ГИБДД, в 10:00 водитель автомобиля «Киа Рио» при прохождении правого поворота не учел боковой интервал. В результате произошло столкновение с встречным лесовозом «Вольво».
В ДТП пострадал и был госпитализирован 34-летний водитель легкового автомобиля.
Фото: Госавтоинспекция Карелии