02 марта 2020, 09:08
Происшествия

Водителя госпитализировали после ДТП с лесовозом на севере Карелии

Авария с участием легкового автомобиля и лесовоза произошла накануне утром в Беломорском районе на дороге Пушной - Н. Машезеро

Авария с участием легкового автомобиля и лесовоза произошла 1 марта в Беломорском районе на дороге Пушной - Н. Машезеро.

По сообщению ГИБДД, в 10:00 водитель автомобиля «Киа Рио» при прохождении правого поворота не учел боковой интервал. В результате произошло столкновение с встречным лесовозом «Вольво».

В ДТП пострадал и был госпитализирован 34-летний водитель легкового автомобиля.

Фото: Госавтоинспекция Карелии

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ДТП
новости Карелии
лесовоз
Беломорский район
ГИБДД