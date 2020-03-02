Жильцов многоквартирного дома эвакуировали из-за неисправной розетки

Вчера вечером в 17 часов 22 минуты на пульт Единой службы спасения-01 Лоухского района поступило сообщение, что в поселке Лоухи на улице Лесной произошел пожар в пятиэтажном жилом доме.

Не прошло и пяти минут, как пожарные расчеты были на месте происшествия. Первым делом брандмейстерам пришлось эвакуировать из опасной зоны жильцов, которые проживали на одной площадке с квартирой, где произошел пожар. В результате проведенных работ из опасной зоны было эвакуировано четыре человека.

Затем пожарные приступили к тушению. За короткое время пожар был ликвидирован. В результате огнем была повреждена кухня на площади два квадратных метра.

По предварительным данным специалистов, пожар произошел из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования. По словам очевидцев, во всем виновата неисправная розетка электроплиты. По данному ЧП проводится проверка.