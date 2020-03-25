Мэрия принимает петрозаводчан в «Зимнем саду»

В период пандемии коронавируса в мире специалисты администрации столицы Карелии проводят прием граждан в «Зимнем саду» на втором этаже в мэрии.

Как сообщает пресс-центр администрации, комиссия по вопросам дошкольного образования работает с понедельника по четверг с 9 до 17 часов (перерыв – с 13 до 14 часов).

Сотрудники управления по вопросам семьи и детства принимают посетителей по понедельникам и четвергам с 10 до 17 часов (перерыв – с 13 до 14 часов).

Прием и выдача документов на производство земляных работ осуществляется во вторник и четверг по предварительной договоренности со специалистом отдела коммунального хозяйства по тел. 71-34-91.

Документы, необходимые для оформления Ордера на производство земляных работ на территории Петрозаводска, рекомендуют направлять по почте: yuliya.vasyukova@petrozavodsk-mo.ru. Консультацию по вопросу производства земляных работ можно получить по телефону.

Как еще жители карельской столицы обратиться к специалистам городской администрации – здесь.