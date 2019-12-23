23 декабря: главные видео, фото и новости дня

— В ГИБДД рассказали подробности жесткого ДТП в центре Петрозаводска. В аварии пострадала 59-летняя водитель-женщина автомобиля «Тойота».

— Скончалась женщина, обгоревшая на пожаре в Соломенном. Два дома пострадали во время серьезного пожара 15 декабря на улице Прибрежной.

— Сегодня в Петрозаводске откроются елочные базары. В девяти точках города можно будет приобрести ели до 31 декабря.

— Свинья, потерявшаяся в Карелии, ищет хозяев. Неизвестные потеряли символ уходящего года в поселке Чална.

— В Бесовце пуля попала в челюсть солдата. По сообщению СМИ, инцидент в военной части случился утром 23 декабря.

— Роспотребнадзор назвал вирусы, которые атаковали жителей Карелии. Эпидпорог превышен в Костомукше на 11,8%.

— Парфенчиков рассказал, зачем правительству петрозаводские троллейбусы. Глава Карелии хочет забрать ПМУП «Городской транспорт» на время, чтобы потом вернуть городу в хорошем состоянии.