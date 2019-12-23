23 декабря 2019, 09:22
Соцсети

Скончалась женщина, обгоревшая на пожаре в Соломенном

Два дома пострадали во время серьезного пожара 15 декабря на улице Прибрежная в Соломенном

Пострадавшая при пожаре 15 декабря в Соломенном в Петрозаводске женщина умерла. Об этом в социальной сети сообщила внучка погибшей.

«15 числа сгорел дом у моей бабушки. 21 числа она умерла»,

- написала девушка.

Сообщается, что организация похорон легла на плечи внучки. Ее дедушка остался без всего, но вещами помогают добрые люди.

Как можно помочь семье погибшей — здесь.

Напомним, серьезный пожар произошел 15 декабря на улице Прибрежной, 5. Огонь уничтожил строение, а также перекинулся на дом соседей. Фото и видео с места ЧП - здесь. На пожаре также пострадала женщина.

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Соцсеть
пожар
Соломенное
новости петрозаводска