Роспотребнадзор назвал вирусы, которые атаковали жителей Карелии

В Роспотребнадзоре рассказали, что за прошедшую неделю по Карелии зарегистрировано 5165 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом. Уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 14,4%. Эпидпорог превышен в Костомукше на 11,8%. Из-за повышенной заболеваемости приостановлена деятельность одного класса в Академическом лицее в Петрозаводске.

В карельской столице за 51-ю неделю зарегистрировано 2757 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидпорога на 23,5%.

При обследовании больных выделены респираторные вирусы (парагриппа, риновирусы, бокавирусы, аденовирусы).

В республику поступило 219 894 дозы вакцины для иммунизации взрослого населения и 71 386 доз вакцины для детей и беременных. Прививочная кампания против гриппа продолжается. Привито 46,5% жителей.