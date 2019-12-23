Бизнес-тренер: где найти мотивацию, чтобы начать зарабатывать

Как стать успешным с нуля, без спонсоров, связей и богатых родителей? Где найти мотивацию, чтобы начать не просто работать, но и зарабатывать по-настоящему?

Ответы на все эти вопросы дает предприниматель, мультимиллионер, известный бизнес-тренер Роман Василенко в фильме «Успех твой!».

Бизнесмен не только расскажет свою историю успеха, но и поделится секретами из своего 30-летнего опыта. Сам Василенко начинал свою карьеру кадровым офицером, но затем занялся сетевым бизнесом и прошел путь до самых вершин. Это не просто видео, а конкретная инструкция по началу и развитию своего дела, советы, как избежать ошибок новичков и построить успешную карьеру всем, кто готов идти к своей цели.

Смотрите на телеканале РенТВ сегодня 23 декабря в 19.02.

А у кого есть возможность, может посмотреть фильм прямо сейчас. Возможно, это поможет кому-то изменить свои взгляды на многие вещи.