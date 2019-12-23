Более 200 замечаний по содержанию дворов возникло к коммунальщикам

За прошлую неделю Служба заказчика провела 398 проверок многоквартирных домов и выявила 245 замечаний.

Как сообщили в мэрии карельской столицы, большинство недочетов связано с несвоевременной уборкой снега и подсыпкой наледи. В управляющие организации направлены уведомления. Служба заказчика проследит за устранением замечаний.



Сообщить о ненадлежащем содержании дворов петрозаводчане могут в Госкомитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору по телефону: (814-2) 76-99-87 или городской комитет ЖКХ: (814-2) 70-61-21.