21 января 2020, 21:55
Общество

21 января: главные видео, фото и новости дня

События в мире, России и Карелии в заголовках портала «Петрозаводск говорит»

Более 40 тысяч семей в Карелии получили материнский капитал за 13 лет. Большая часть семей республики направила средства семейного капитала на улучшение жилищных условий.

Парфенчиков объяснил астрономические счета за вывоз мусора. Глава Карелии объяснил заоблачные счета за коммунальную услугу по вывозу мусора несвоевременным предоставлением данных регоператору.

Двум новорожденным девочкам дали имя Карелия. Сразу в двух российских регионах родились девочки, которые будут носить имя нашей республики.

Наказаны должностные лица за свалки медицинских отходов в Карелии. Природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере обращения с медицинскими отходами.

Новый консул Финляндии приступил к работе в Петрозаводске. Йоханнес Пуукки сменил своего предшественника Тарво Ниеминена.

Трубопровод для атомной электростанции изготовят в Петрозаводске. Сотрудники Петрозаводскмаша трудятся над созданием оборудования для индийской АЭС.

В среду в Карелии похолодает до -10. Подробный прогноз погоды от Карельского Гидрометцентра.

Чрезвычайные ситуации возможны в пяти районах Карелии в среду. МЧС предупредило о сохранении сильного ветра в республике.

Новогодняя елка упала на Чапаевском кольце в Петрозаводске. Вторая новогодняя конструкция за двое суток рухнула в карельской столице.

Объявлен состав нового правительства России. У премьер-министра России будет девять заместителей, среди них один - первый.

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