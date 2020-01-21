21 января: главные видео, фото и новости дня

— Более 40 тысяч семей в Карелии получили материнский капитал за 13 лет. Большая часть семей республики направила средства семейного капитала на улучшение жилищных условий.

— Парфенчиков объяснил астрономические счета за вывоз мусора. Глава Карелии объяснил заоблачные счета за коммунальную услугу по вывозу мусора несвоевременным предоставлением данных регоператору.

— Двум новорожденным девочкам дали имя Карелия. Сразу в двух российских регионах родились девочки, которые будут носить имя нашей республики.

— Наказаны должностные лица за свалки медицинских отходов в Карелии. Природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере обращения с медицинскими отходами.

— Новый консул Финляндии приступил к работе в Петрозаводске. Йоханнес Пуукки сменил своего предшественника Тарво Ниеминена.

— Трубопровод для атомной электростанции изготовят в Петрозаводске. Сотрудники Петрозаводскмаша трудятся над созданием оборудования для индийской АЭС.

— В среду в Карелии похолодает до -10. Подробный прогноз погоды от Карельского Гидрометцентра.

— Чрезвычайные ситуации возможны в пяти районах Карелии в среду. МЧС предупредило о сохранении сильного ветра в республике.

— Новогодняя елка упала на Чапаевском кольце в Петрозаводске. Вторая новогодняя конструкция за двое суток рухнула в карельской столице.

— Объявлен состав нового правительства России. У премьер-министра России будет девять заместителей, среди них один - первый.