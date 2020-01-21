Пенсионеры Карелии стали чаще получать компенсацию за проезд на отдых

В 2019 году компенсацию расходов по оплате стоимости проезда к месту отдыха получили 14 153 пенсионера Карелии, что на 370 человек больше, чем в 2018 году, сообщили в пресс-службе ПФР.

Напомним, право на компенсацию расходов по оплате к месту отдыха и обратно предоставляется раз в два года неработающим пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, являющимся получателями страховых пенсий по старости или по инвалидности. Согласно закону, место отдыха должно находиться на территории Российской Федерации.

Обратиться за компенсацией можно после поездки, предъявив для компенсации проездные билеты, либо до поездки. В этом случае нужно заранее обратиться в Пенсионный фонд с заявлением на получения талонов на проезд железнодорожным транспортом. К заявлению нужно приложить путевку или приглашение с места отдыха (в произвольной форме, без нотариального заверения). После рассмотрения в 10-дневный срок заявления полученные талоны обмениваются в железнодорожных кассах на проездные билеты. Таким образом, пенсионер освобождается от затрат на приобретение билетов.

В 2019 году 759 человек воспользовались талонами на проезд, подавляющее большинство пенсионеров обратились за компенсацией уже после возвращения с места отдыха.

По вопросам получения компенсации нужно обращаться в органы Пенсионного фонда по месту жительства или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, напомнили в ПФР.