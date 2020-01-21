Парфенчиков анонсировал возможный запуск поезда Петрозаводск-Йоэнсуу

Артур Парфенчиков на сегодняшней встрече в Москве с заместителем генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрием Пеговым обсудил вопрос организации железнодорожного движения между Петрозаводском и Йоэнсуу. Об этом глава Карелии рассказал на своей странице в соцсети.

Парфенчиков отметил, что считает проект по запуску пассажирского поезда через Вяртсиля на постоянной основе перспективным, учитывая популярность направления у жителей Карелии, которые часто ездят в Финляндию. По словам главы Карелии, для реализации этого проекта необходима координация действий пограничных и таможенных органов двух стран, а также реконструкция пограничного железнодорожного пункта пропуска Вяртсиля.

И вот здесь и кроется главная проблема: нормативные требования к обустройству объектов границы очень высокие. Поэтому договорились, что подготовим предложения по изменению нормативной базы и будем выходить с этой инициативой на правительство РФ,

- заявил Парфенчиков.

Напомним, также глава республики сообщил, что время в пути поезда, курсирующего между Москвой и Петрозаводском, может уменьшиться на два часа.