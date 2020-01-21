Время в пути поезда Петрозаводск-Москва может сократиться на два часа

Артур Парфенчиков сегодня в Москве обсудил перспективы железнодорожного сообщения в Карелии с заместителем генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрием Пеговым. Об этом глава республики рассказал на своей странице в соцсети.

Парфенчиков отметил, что новый поезд №159/160 из Москвы в Петрозаводск через Сортавалу, который был запущен в декабре 2019 года, показал свою востребованность.

Но мы идем дальше и работаем над повышением комфорта пассажиров, которые хотят посмотреть нашу республику. Поэтому уже через месяц, с 21 февраля, этот поезд станет больше на два вагона, которые, при движении из Москвы, будут прицеплены в Сортавале к ретро-поезду, идущему к горному парку «Рускеала» с тем, чтобы можно было доехать без пересадки до одной из главных достопримечательностей нашего Приладожья,

- заявил глава Карелии. Артур Парфенчиков сообщил, что он обсудил с Дмитрием Пеговым также возможное сокращение времени в пути фирменного поезда №17/18 «Москва-Петрозаводск».

«Сейчас поездка на этом поезде длится почти 12 часов. Но есть возможность «уложиться» в 10 часов, по крайней мере, такой вариант рассматривается. Будет ли поезд уходить позже с нашего вокзала или прибывать раньше в Москву - это еще только предстоит определить. Причем перед тем, как принять решение, будем советоваться с нашими туроператорами. Поскольку очень важно учесть многие факторы, чтобы было удобно и гостям, которые путешествуют по Карелии, и жителям нашей республики, отправляющимся в Москву», - отметил Парфенчиков.