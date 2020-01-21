Чрезвычайные ситуации возможны в пяти районах Карелии в среду

Карельский Гидрометцентр сообщает, что в течение 22 января местами в республике продолжит дуть сильный северо-западный ветер с порывами до 15-17 м/с. Под действие неблагоприятного явления могут попасть пять районов - Кондопожский, Медвежьегорский, Муезерский, Сегежский, Суоярвский.

По информации МЧС, существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укрепленных конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП.

В МЧС напомнили: если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей - единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112», в случае пожара с мобильного телефона по номеру «101», со стационарного телефона 01.