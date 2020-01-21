Стартовали обсуждения проектов благоустройства общественных территорий

Сотрудники управления благоустройства и экологии администрации Петрозаводска провели ряд выездных встреч с инициативными группами в разных районах города. Вместе они посетили общественные территории, вошедшие в программу «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год. Совещания уже прошли в парках Соломенском, Сулажгорского кирпичного завода и «Иван Царевич», а также в Новодревлянском сквере, сообщает пресс-служба мэрии.

Встречи проходят на объектах будущего благоустройства с целью выслушать мнение жителей о предстоящих мероприятиях, а также понять на местности, какие конкретно работы будут здесь проводиться,

- сказала начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

Сегодня запланированы встречи по скверу «Кукковский петух» и Приозерному парку. В ближайшее время состоится выезд на территорию в районе МОУ «Средняя школа № 34».

Напомним, что в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить семь общественных территорий, победивших в онлайн-голосовании осенью 2019 года. В список вошли Соломенский парк, парк «Иван Царевич», Новодревлянский сквер, Приозерный парк, территория в районе МДОУ «Детский сад №99», МОУ «Средняя школа № 34», МДОУ «Детский сад № 100», парк Сулажгорского кирпичного завода и сквер «Кукковский петух».