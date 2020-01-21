Публикуем вакансии с самой высокой зарплатой в Петрозаводске

Портал «Петрозаводск говорит» с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодня существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Петрозаводске.

1. Директор по строительству – от 100 000 до 150 000 рублей на руки.

2. Руководитель группы магазинов – от 70 000 до 140 000 рублей до вычета налогов.

3. Менеджер по торговле – от 60 000 до 90 000 рублей на руки.

4. Менеджер по проектным продажам – от 50 000 до 100 000 рублей на руки.

5. Монтажник систем вентиляции – от 65 000 рублей до вычета налогов.

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