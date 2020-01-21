21 января 2020, 17:26
Публикуем вакансии с самой высокой зарплатой в Петрозаводске
Работодатели карельской столицы ищут руководителей строительной отрасли, менеджеров и монтажников
Портал «Петрозаводск говорит» с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодня существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Петрозаводске.
1. Директор по строительству – от 100 000 до 150 000 рублей на руки.
2. Руководитель группы магазинов – от 70 000 до 140 000 рублей до вычета налогов.
3. Менеджер по торговле – от 60 000 до 90 000 рублей на руки.
4. Менеджер по проектным продажам – от 50 000 до 100 000 рублей на руки.
5. Монтажник систем вентиляции – от 65 000 рублей до вычета налогов.
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