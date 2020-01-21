Объявлен состав нового правительства России

Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей, сообщает РИА Новости:

Андрей Белоусов - первый заместитель председателя правительства;

—

Дмитрий Григоренко - вице-премьер - глава аппарата правительства;

—

Виктория Абрамченко - вице-премьер;

—

Татьяна Голикова - вице-премьер;

—

Юрий Борисов - вице-премьер;

—

Дмитрий Чернышенко - вице-премьер;

—

Юрий Трутнев - вице-премьер - полпред в ДФО;

—

Алексей Оверчук - вице-премьер;

—

Марат Хуснуллин - вице-премьер.

Министры:

—

Сергей Шойгу - министр обороны;

—

Сергей Лавров - министр иностранных дел;

—

Антон Силуанов - министр финансов;

—

Ольга Любимова - министр культуры;

—

Владимир Колокольцев - министр внутренних дел;

—

Александр Новак - министр энергетики;

—

Евгений Дитрих - министр транспорта;

—

Денис Мантуров - министр промышленности и торговли;

—

Максут Шадаев - министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций;

—

Дмитрий Кобылкин - министр природных ресурсов и экологии;

—

Михаил Мурашко - министр здравоохранения;

—

Дмитрий Патрушев - министр сельского хозяйства;

—

Владимир Якушев - министр строительства и ЖКХ;

—

Евгений Зиничев - министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

—

Сергей Кравцов - министр просвещения;

—

Александр Козлов - министр по развитию Дальнего Востока и Арктики;

—

Олег Матыцын - министр спорта;

—

Антон Котяков - министр труда и социальной защиты;

—

Максим Решетников - министр экономического развития;

Предыдущее правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку 15 января. Это произошло после оглашения президентского послания Федеральному собранию, в котором Владимир Путин изложил инициативы по изменению Конституции. В частности, он предложил наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру премьер-министра, после чего назначение не сможет заблокировать президент.

В тот же день Путин предложил занять пост председателя правительства главе ФНС Михаилу Мишустину. Шестнадцатого января Госдума одобрила его кандидатуру.

Фото yandex.ru