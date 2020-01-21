Объявлен состав нового правительства России
Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей, сообщает РИА Новости:
Андрей Белоусов - первый заместитель председателя правительства;
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Дмитрий Григоренко - вице-премьер - глава аппарата правительства;
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Виктория Абрамченко - вице-премьер;
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Татьяна Голикова - вице-премьер;
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Юрий Борисов - вице-премьер;
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Дмитрий Чернышенко - вице-премьер;
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Юрий Трутнев - вице-премьер - полпред в ДФО;
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Алексей Оверчук - вице-премьер;
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Марат Хуснуллин - вице-премьер.
Министры:
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Сергей Шойгу - министр обороны;
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Сергей Лавров - министр иностранных дел;
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Антон Силуанов - министр финансов;
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Ольга Любимова - министр культуры;
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Владимир Колокольцев - министр внутренних дел;
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Александр Новак - министр энергетики;
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Евгений Дитрих - министр транспорта;
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Денис Мантуров - министр промышленности и торговли;
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Максут Шадаев - министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций;
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Дмитрий Кобылкин - министр природных ресурсов и экологии;
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Михаил Мурашко - министр здравоохранения;
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Дмитрий Патрушев - министр сельского хозяйства;
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Владимир Якушев - министр строительства и ЖКХ;
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Евгений Зиничев - министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
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Сергей Кравцов - министр просвещения;
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Александр Козлов - министр по развитию Дальнего Востока и Арктики;
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Олег Матыцын - министр спорта;
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Антон Котяков - министр труда и социальной защиты;
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Максим Решетников - министр экономического развития;
Предыдущее правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку 15 января. Это произошло после оглашения президентского послания Федеральному собранию, в котором Владимир Путин изложил инициативы по изменению Конституции. В частности, он предложил наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру премьер-министра, после чего назначение не сможет заблокировать президент.
В тот же день Путин предложил занять пост председателя правительства главе ФНС Михаилу Мишустину. Шестнадцатого января Госдума одобрила его кандидатуру.
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