Новогодняя елка упала на Чапаевском кольце в Петрозаводске

Сегодня вечером на нижнем Чапаевском кольце в Петрозаводске упала одна из установленных там новогодних елок. Инцидент произошел в 18:27 и попал в объектив камеры наблюдения компании «Сампо.ру».

На кадрах видно, как елка завалилась на землю без видимых на то причин. Судя по кадрам видеонаблюдения, людей рядом с ней в этот момент не было.

Напомним, накануне днем на площади Кирова в Петрозаводске при демонтаже новогодних конструкций одна из арок упала на стоявших поблизости людей. В результате пострадала женщина - в состоянии средней тяжести она была доставлена в БСМП. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.