Жена убила мужа в Петрозаводске во время семейного застолья

Семейное застолье в Петрозаводске закончилось трагедией. 56-летняя местная жительница убила своего мужа, сообщает СУСК по РК.

По версии следствия, в январе 2020 года обвиняемая, вместе с мужем распивала дома спиртное. В ходе застолья супруги поссорились. Женщина напала на мужчину с ножом, причинив ему несколько колото-резаных ранений, от которых он скончался на месте происшествия.

«По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой, ранее судимой за особо тяжкое преступление, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего»,

– говорится в сообщении карельского следкома.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.