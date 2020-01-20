20 января 2020, 21:55
Общество

20 января: главные видео, фото и новости дня

События в мире, России и Карелии в заголовках портала «Петрозаводск говорит»

Сдувшийся купол за 11 миллионов восстановили на «Спартаке». Купол комплекса в Петрозаводске очистили от наледи, высушили, заклеили, а затем вновь надули.

Пьяный юноша на снегоходе сбил двух женщин в Карелии. Женщин 59 и 56 лет госпитализировали после наезда снегохода «Ямаха» в поселке Огорелыши Медвежьегорского района.

Петрозаводчане жалуются на гололед и отсутствие света в подъездах. Чиновники попросили управляющие компании города оперативно реагировать на жалобы, в особенности касающиеся электроснабжения.

Подросток заблудился в лесу, в котором погиб мальчик из Карелии. На соревнованиях по спортивному ориентированию в Ленинградской области снова произошло ЧП.

Мужчины с ножом и битой ошиблись офисом и напугали не тех сотрудниц. Дерзкие налетчики-неудачники пригрозили разнести офис в Петрозаводске из гранатометов, но затем извинились и ушли.

Новогодняя арка рухнула на людей в Петрозаводске. Минздрав сообщает, что во время демонтажа праздничного городка на площади Кирова пострадала жительница карельской столицы.

Разделанную тушу лося нашли в Карелии, полиция ищет очевидцев. Дикий зверь был убит нелегально, предположительно 10-11 января.

Путин внес в Госдуму проект закона о поправках в Конституцию. Совет Госдумы завтра соберется на экстренное заседание для рассмотрения законопроекта.

Актрису Наталью Бочкареву оштрафовали на 30 тысяч рублей за хранение кокаина. Уголовное дело против звезды сериала «Счастливы вместе» прекращено.

Обсудить
просмотр
161499
Метки: 
Новости
заголовки
обзор дня
Россия
Карелия
новости Карелии