20 января: главные видео, фото и новости дня

— Сдувшийся купол за 11 миллионов восстановили на «Спартаке». Купол комплекса в Петрозаводске очистили от наледи, высушили, заклеили, а затем вновь надули.

— Пьяный юноша на снегоходе сбил двух женщин в Карелии. Женщин 59 и 56 лет госпитализировали после наезда снегохода «Ямаха» в поселке Огорелыши Медвежьегорского района.

— Петрозаводчане жалуются на гололед и отсутствие света в подъездах. Чиновники попросили управляющие компании города оперативно реагировать на жалобы, в особенности касающиеся электроснабжения.

— Подросток заблудился в лесу, в котором погиб мальчик из Карелии. На соревнованиях по спортивному ориентированию в Ленинградской области снова произошло ЧП.

— Мужчины с ножом и битой ошиблись офисом и напугали не тех сотрудниц. Дерзкие налетчики-неудачники пригрозили разнести офис в Петрозаводске из гранатометов, но затем извинились и ушли.

— Новогодняя арка рухнула на людей в Петрозаводске. Минздрав сообщает, что во время демонтажа праздничного городка на площади Кирова пострадала жительница карельской столицы.

— Разделанную тушу лося нашли в Карелии, полиция ищет очевидцев. Дикий зверь был убит нелегально, предположительно 10-11 января.

— Путин внес в Госдуму проект закона о поправках в Конституцию. Совет Госдумы завтра соберется на экстренное заседание для рассмотрения законопроекта.

— Актрису Наталью Бочкареву оштрафовали на 30 тысяч рублей за хранение кокаина. Уголовное дело против звезды сериала «Счастливы вместе» прекращено.