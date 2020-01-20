20 января: главные видео, фото и новости дня
— Сдувшийся купол за 11 миллионов восстановили на «Спартаке». Купол комплекса в Петрозаводске очистили от наледи, высушили, заклеили, а затем вновь надули.
— Пьяный юноша на снегоходе сбил двух женщин в Карелии. Женщин 59 и 56 лет госпитализировали после наезда снегохода «Ямаха» в поселке Огорелыши Медвежьегорского района.
— Петрозаводчане жалуются на гололед и отсутствие света в подъездах. Чиновники попросили управляющие компании города оперативно реагировать на жалобы, в особенности касающиеся электроснабжения.
— Подросток заблудился в лесу, в котором погиб мальчик из Карелии. На соревнованиях по спортивному ориентированию в Ленинградской области снова произошло ЧП.
— Мужчины с ножом и битой ошиблись офисом и напугали не тех сотрудниц. Дерзкие налетчики-неудачники пригрозили разнести офис в Петрозаводске из гранатометов, но затем извинились и ушли.
— Новогодняя арка рухнула на людей в Петрозаводске. Минздрав сообщает, что во время демонтажа праздничного городка на площади Кирова пострадала жительница карельской столицы.
— Разделанную тушу лося нашли в Карелии, полиция ищет очевидцев. Дикий зверь был убит нелегально, предположительно 10-11 января.
— Путин внес в Госдуму проект закона о поправках в Конституцию. Совет Госдумы завтра соберется на экстренное заседание для рассмотрения законопроекта.
— Актрису Наталью Бочкареву оштрафовали на 30 тысяч рублей за хранение кокаина. Уголовное дело против звезды сериала «Счастливы вместе» прекращено.