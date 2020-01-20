Женская консультация на улице Кузьмина может быть расформирована

Здание женской консультации Роддома имени К.А. Гуткина, располагающееся на улице Кузьмина, находится в неудовлетворительном техническом состоянии, сообщает паблик Минздрава Карелии.

Решается вопрос о расформировании женской консультации и переводе профильной помощи в поликлинии Петрозаводска.

«Минздравом Карелии рассматривается вопрос о переводе женской консультации Роддома имени К.А. Гуткина с улицы Кузьмина. Консультация располагается в приспособленном здании, находящемся в неудовлетворительном техническом состоянии. Один из рассматриваемых вариантов - организация специализированной амбулаторной помощи по профилю «Акушерство и гинекология» в городских поликлиниках Петрозаводска»,

- говорится в сообщении.

Горожан просят ответить на вопрос, одобряют ли они это решение или нужно искать другое. На момент публикации новости, большинство проголосовавших ответили, что нужно искать другое решение.

Голосование проводится здесь.

Напомним, состояние здания на Кузьмина вызывало вопросы еще осенью прошлого года. В октябре 2019 года министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщал, что женская клиника может переехать в здание на улице Мичуринской, где располагался центр паллиативной помощи. А центр должен был переместиться в здание бывшего перинатального центра на улице Льва Толстого.