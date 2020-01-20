20 января 2020, 12:23
Общество

Петрозаводчане жалуются на гололед и отсутствие света в подъездах

Чиновники попросили управляющие компании города оперативно реагировать на жалобы, в особенности касающиеся электроснабжения

Руководитель МКУ «Служба заказчика» Вячеслав Пухач рассказал о результатах контроля за выполнением управляющими организациями обязательств по содержанию придомовых территорий и жилищного фонда.

За прошлую неделю в Петрозаводске было проведено 400 проверок многоквартирных домов, выявлено 120 замечаний.

По словам Пухача, основное количество замечаний по внутридомовым сетям электроснабжения – скрутки, открытые счетчики, отсутствие ламп освещения. Три замечания касались уборки снега, 19 – по отсутствию подсыпки.

Специалисты мэрии попросили управляющие компании   оперативно реагировать на жалобы, в особенности на те, что касаются электробезопасности и гололеда.

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электроснабжение
новости петрозаводска
вячеслав пухач
уборка снега