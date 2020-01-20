Названо число окунувшихся на Крещение в купель в Петрозаводске

В ночь на 19 января на набережной Онежского озера в Петрозаводске прошли традиционные крещенские купания.

Как рассказали в администрации карельской столицы, всего мероприятие посетило чуть больше 1700 человек. В наземную купель окунулись 676 человек. В прошлом году в прорубь окунулись 843 человека.

В обеспечении безопасности было задействовано 120 человек из числа сотрудников МЧС, МВД, Росгвардии, карельской республиканской поисково-спасательной службы, медработников и представителей мэрии.

Ранее сообщалось, что окунуться в купель пришли сотни горожан, которые выстроились в огромную очередь перед металлоискателями. Фотографии с места купаний опубликовал паблик «Подслушано в Петрозаводске».

Фото: пресс-служба городской администрации