Подросток заблудился в лесу, в котором погиб мальчик из Карелии

Во время соревнований по спортивному ориентированию в Киришском районе Ленинградской области пропал четырнадцатилетний подросток. Ребенка, к счастью, быстро нашли, сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы региона. В этом же лесу пять с половиной лет назад во время турнира по ориентированию погиб 11-летний житель Карелии.

По данным издания, около двух часов дня 19 января из леса под детским лагерем «Мечта» в поселке Будогощь тренер по спортивному ориентированию вывел 14-летнего спортсмена. Полутора часами ранее подросток потерялся во время соревнований.

Юный спортсмен при себе имел мобильный телефон, но на связь не выходил. К поиску ориентировщика были привлечены полицейские, но в итоге его нашли свои же.

Отметим, что именно в лесном массиве под лагерем «Мечта» в Киришском районе Ленобласти 1 мая 2014 года в ходе соревнований по спортивному ориентированию погиб 11-летний житель Карелии Ян Рязанов. Мальчик, не имевший при себе мобильного телефона, заблудился и замерз в лесу.