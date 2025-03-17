20 млн нужно, чтобы нечистоты перестали загрязнять окружающую среду

Власти Прионежского района рассказали, в какой стадии находится проект реконструкции неработающих очистных сооружений под Петрозаводском. Чиновники сообщили, что проделана значительная работа и прилагаются усилия, чтобы решить вопрос, как можно скорее, а также поблагодарили людей за терпение и понимание.

Напомним, 50 миллионов потратили на канализационно-очистные сооружения в Заозерье по программе «Чистая вода», которые в итоге так и не заработали, так как на объекте нет электричества. К канализации подключены школа, детский сад, амбулатория, здание администрации и более десятка многоквартирных домов.

Из труб годами бьют фонтаны нечистот, отравляя окружающую среду. Вклад вносят и ассенизаторы, которые откачивают септики в поселении и сливают все содержимое тут же среди деревьев. Нечистоты попадают в почву, ручей, который течет в Логмозеро и далее в Онежское озеро. Превышение концентраций загрязняющих веществ в месте слива обнаружил Росприроднадзор. Причиненный земле вред подсчитывают.

Как следует из пояснения прионежских чиновников, на реконструкцию нужно еще чуть меньше половины уже потраченной кругленькой суммы.

Власти Прионежья сообщили, что составлена дорожная карта, подготовлено техзадание на проектирование реконструкции систем водоотведения и очистки сточных вод, были запросы коммерческих предложений от подрядчиков, в итоге на проект нужно 20 миллионов рублей. Где взять деньги на реконструкцию, чиновники ищут вместе с карельским минстроем.