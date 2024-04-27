Нечистоты из септиков сливают в ручей, попадающий в Логмозеро

Неработающие канализационно-очистные сооружения под Петрозаводском, на строительство и ремонт которых выделяли деньги, но они так и не были введены в эксплуатацию, а фекальные стоки стекают в грунт, ручей и озера, оказалось лишь частью угрожающей экологии катастрофы. Напомним, в 2014 году в Заозерье по программе «Чистая вода» были выделены деньги на очистные, но объект не подключили к электричеству. К канализации подключены школа, детский сад, амбулатория, здание администрации и более десятка многоквартирных домов.

Свою лепту вносят еще и ассенизаторы. Они приезжают к неработающим сооружениям в Заозерье и вываливают содержимое септиков прямо в Логморучей, который течет в Логмозеро и далее в Онежское озеро. Свидетелями таких действий стали активисты Народного фронта Карелии.

«Мужчина за рулем признался, что такие отходы сюда ассенизаторы привозят и сливают регулярно. Ведь больше некуда!»

- написали активисты в паблике.

Они попросили Роспотребнадзор и карельскую межрайонную природоохранную прокуратуру провести проверку и принять меры.

Активисты рассказали, что в прошлый свой визит к неработающим очистным, сточные воды фонтаном изливались из двух поломанных труб каждые пять минут. Но в этот раз – поток хлестал без передышки.

Ситуация в Заозерье стала известна председателю СК РФ Александру Бастрыкину, он потребовал возбудить уголовное дело. // фото скриншот/ видео VK-паблик «Народный фронт/ Республика Карелия»