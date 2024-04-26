26 апреля 2024, 19:47
Автобус с людьми сломался на маршруте в Петрозаводске
Пазики продолжают сыпаться в карельской столице
В Петрозаводске прямо на маршруте сломался очередной автобус. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
Все случилось сегодня в 17:23 на Первомайском проспекте. На кадрах видно, как автобус трогается со светофора, но почти сразу же останавливается посреди дороги.
Пару минут водитель пытался найти решение, но затем был вынужден выпустить пассажиров. В момент происшествия в автобусе ехали около двух десятков человек. Люди были вынуждены продолжить свой путь пешком. // Фото: скриншот видео CityLink