Мошенники по ремонту компьютеров в Петрозаводске обирают пенсионеров

Текст: Елена Малишевская

Пенсионерка из Петрозаводска отдала «мастерам» по ремонту компьютеров 55 тысяч рублей. Хотя обращалась из-за сбоя в приложении WhatsApp. Мошенники нашли несуществующие в ноутбуке проблемы, «выполнили» надуманную работу и забрали у 85-летней женщины сумму, равную ее двухмесячной пенсии.

О преступной схеме рассказал петрозаводчанин Евгений Степанчук. Он сам занимается компьютерной техникой и в октябре прошлого года ремонтировал ноутбук пенсионерки 1939 года рождения. Оставил свои контактные данные, в частности, прикрепил телефон на заднюю стенку ноута.

Бабушка об этом благополучно забыла, а когда у нее слетел WhatsApp, по которому она общается с дочерью, живущей в другом городе, стала искать других мастеров. Ее знакомая принесла номер из объявлений, расклеенных в подъезде.

«Психологически мошенники действуют целенаправленно: все объявления написаны от руки, много лозунгов типа «Живу рядом», «Приду быстро», «Цены ниже, чем у других мастеров», «Пенсионерам скидки». Бабушки и дедушки на это ведутся»,

- обращает внимание Евгений Степанчук.

Ни знакомую бабушки, ни ее саму не насторожил тот факт, что во многих объявлениях повторяются одни и те же номера телефонов. Это, как уверяет Евгений, номера колл-центра, который забирает 50 процентов суммы, полученной от клиента. Естественно, задача «мастеров» - выманить как можно больше с доверчивых пенсионеров. Что они и успешно делают.

«Как действуют добросовестные мастера? Сначала проводится диагностика, озвучиваются проблемы и стоимость их решения. Обсуждается с клиентом – что конкретно нужно сделать, в какой срок и за какую сумму. Мы обязательно уточняем – вот такую операцию делаем или нет? Потому что часть работ может быть желательной, но не обязательной»,

- подчеркивает Евгений.

Специалисты, который приходят по звонку в колл-центр (чаще всего он работает в другом городе), действуют решительно и напористо. Они ничего не обсуждают, сразу начинают «ремонтировать», а потом предъявляют счет. Если сумма изумляет клиента, они применяют и методы запугивания: «Сейчас вызову полицию, если не оплатите». Пенсионеры боятся возражать и платят баснословные деньги. Так, в феврале за один визит такого «мастера» бабушка заплатила больше 30 тысяч рублей. Среди оказанных услуг – помощь в подборе/покупке Windows 10 за 13900 рублей, чистка от вирусов за 5500 и прочая «работа». Ничего нового не было ни куплено, ни поставлено, да это ноутбуку и не требовалось, рассказывает Евгений.

«Проблема была банальная - перестал работать WhatsApp. Надо было просто подцепить учетную запись, вся процедура на пять минут. Я думаю, что многие знают об этих сетевых мошенниках, которые работают через колл-центры и берут оплату в десятикратном размере за те услуги, которые по факту выполнять не нужно. Но этот случай был просто вопиющий - она в течение месяца обращалась по этим листовкам с одной и той же проблемой, и каждый раз с нее брали оплату. В итоге стоимость ремонта и настройки ноутбука составила в общей сложности 55 000 рублей при пенсии бабушки в 27 000 рублей в месяц».

Каким-то чудом, уже после того как рассталась с большой суммой денег, бабушка нашла телефон Евгения Степанчука и позвонила ему. Он был в шоке от всей этой истории. Евгений собрал весь пакет документов, которые выдавали пенсионерке после каждого ремонта, а также коллекцию рекламных листовок. Сегодя он обращается к другим петрозаводчанам, пострадавших от таких «мастеров», с призывом вместе бороться с мошенниками. Евгений также просит помощи у правоохранительных органов.

На мошенников может нарваться кто угодно, не только пенсионеры. Кто из нас разбирается в компьютерах? Очень мало кто. При этом изумляет циничность и чувство безнаказанности петрозаводских деятелей, которые участвуют в преступной схеме. Они ведь прекрасно понимают, что делают. Вернее, делают вид, что делают. В таком небольшом городе, как Петрозаводск, ходить по домам и обманывать самых беззащитных его жителей – по-моему, за гранью зла. Может быть, до московского колл-центра карельские правоохранители и не доберутся. А вот до местных «мастеров», при желании, легко. // Фото: Евгений Степанчук, Freepik.