26 апреля 2024, 18:32
Воры вырвали дверь автомобиля около гипермаркета в Петрозаводске
Необычная кража совершена в карельской столице
В Петрозаводске на парковке гипермаркета на улице Ровио была совершена необычная кража. Об этом сообщает паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Неизвестные вырвали дверь одного из автомобилей и унесли ее. Как рассказал владелец машины, предположительно преступление было совершено в ночь с 25 на 26 апреля.
Пострадавший написал заявление в полицию. Автолюбитель просит свидетелей происшествия связаться с ним. // Фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»