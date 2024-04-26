Воры вырвали дверь автомобиля около гипермаркета в Петрозаводске

В Петрозаводске на парковке гипермаркета на улице Ровио была совершена необычная кража. Об этом сообщает паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Неизвестные вырвали дверь одного из автомобилей и унесли ее. Как рассказал владелец машины, предположительно преступление было совершено в ночь с 25 на 26 апреля.

Пострадавший написал заявление в полицию. Автолюбитель просит свидетелей происшествия связаться с ним. // Фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»