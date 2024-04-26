Столкновение автомобилей на улице Ровио попало на видео

Сегодня в 14:29 в Петрозаводске произошло ДТП на Кукковке. Инцидент на пересечении улиц Ровио и Сортавальской попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как автомобиль, выполнявший левый поворот на улицу Ровио, влетел в машину, стоявшую на светофоре.

На месте аварии работала полиция. Транспортные средства получили повреждения, движение оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео Sampo.ru