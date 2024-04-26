Жительница Петрозаводска украла миллионы рублей у родственников мужа

В Петрозаводске 50-летняя женщина осуждена за кражу, совершенную в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

По данным учреждения, горожанка похитила запасной ключ от квартиры родственников мужа и обокрала квартиру, когда те были в отъезде. Из помещения она вынесла деньги и ювелирные украшения. Общий ущерб составил 3,6 миллиона рублей. Свой поступок она совершила из-за личной неприязни.

Причастность женщины к совершению кражи вскрылась спустя несколько лет. Она сама рассказала об этом потерпевшему и вернула часть украденных украшений.

Приговором суда горожанке назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Также она должна будет вернуть пострадавшему еще 1 миллион рублей. // Фото: unsplash.com / Mehrpouya H