В Минздраве прокомментировали трагедию на улице Ломоносова

В Минздраве Карелии прокомментировали трагедию, произошедшую в общежитии ПетрГУ на улице Ломоносова.

По данным ведомства, в результате произошедших сегодня днем событий один человек погиб. Еще один пострадал - у него ожоги кистей. Бригада медиков оказала помощь пострадавшему.

Напомним, в районе 15 часов в студенческом общежитии произошел пожар. На место выехали больше двух десятков пожарных, специалисты скорой помощи и полиция.

Под окнами здания нашли тело 19-летнего молодого человека. Юноша мог свести счеты с жизнью. Он оставил прощальный пост на своей странице в соцсети. // Фото «Петрозаводск говорит»